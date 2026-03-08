ISNA: ядерный объект в иранском Исфахане серьезно поврежден

Расположенный в иранском Исфахане ядерный объект серьезно поврежден. Происшествие случилось 7 марта в результате атаки, проведенной США и Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Как сообщает агентство со ссылкой на свои источники, обстрел ракетами 7 марта нанес объекту значительный ущерб. При этом данные о выбросе радиации или радиоактивном загрязнении на текущий момент отсутствуют.

Согласно разведданным США и Израиля, основные запасы ядерных материалов Ирана сконцентрированы в подземных комплексах под Исфаханом, а остальная часть распределена между укрепленными хранилищами в Фордо и Натанзе.

В начале текущей эскалации конфликта американские и израильские силы повторно атаковали входы в тоннели под Исфаханом и Фордо. Целью этих ударов была их блокировка для предотвращения возможной эвакуации Ираном материалов с данных объектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.