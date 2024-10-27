Исландия оказалась в опасности из-за извержений вулканов после потепления

Ученые бьют тревогу, что Исландия оказалась в опасности из-за возможных масштабных извержений вулканов на фоне тающих ледников, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

Ледники Исландии своим весом подавляют вулканы, но в последнее время они активно тают, что в конечном итоге может привести к масштабным извержениям. В настоящее время ледники покрывают лишь 10% территории Исландии.

За последние 130 лет ледники потеряли порядка 16% своей массы. До конца текущего столетия растает примерно половина оставшегося объема. Пустоты, наполненные магмой, уже реагируют на такие изменения, и в будущем это может спровоцировать мощнейшие извержения.

Изменения в объеме ледяного покрова могут спровоцировать наводнения и грязевые потоки, а также выброс из-под земли смертоносных газов в атмосферу.