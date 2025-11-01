Искусала прямо в кровати: винодел в Севастополе заразился бешенством от куницы

Владелец крупной винной компании вместе с женой и шпицем ночевали в доме около севастопольской винодельни. Во сне мужчина почувствовал, что по нему кто-то ползает и слегка кусает. Сначала пострадавший подумал, что это пес устроил супругам ночной бунт.

Мужчина встал, включил свет и увидел ползающую по одеялу куницу. Животное пробралось в дом через открытое окно. Он испугался и вышвырнул хищницу на улицу.

Мужчина не почувствовал боли и симптомов, но на утро он на всякий случай сделал прививку от бешенства.

Позднее винодел поймал ту самую куницу. Животное вело себя неадекватно и не боялось людей, поэтому мужчина отправил его на анализы. Исследование показало, что у куницы бешенство.

Сейчас состояние укушенного в норме, винодел продолжает лечение.

