Исключить самосуд: террористов из «Крокуса» все еще держат в одиночных камерах

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Обвиняемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» по-прежнему содержат в одиночных камерах в СИЗО «Лефортово», сообщает Mash .

Сначала в «одиночках» Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов*, Рачабализод Саидакрами* и другие фигуранты дела должны были пройти карантин. Потом их планировалось поселить в камеры, рассчитанные на 2-4 человека.

Однако обвиняемые до сих пор живут в одиночных камерах. Во-первых, фигуранты одного дела не могут быть соседями по камере. Во-вторых, правоохранители опасаются, что над теми, кто проходит по делу «Крокуса», остальные арестованные устроят самосуд.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил арест до 22 августа 12 фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее стало известно, что в уголовном деле появились новые фигуранты — это 5 приверженцев террористической организации родом из Таджикистана.

22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и начали расстреливать людей, пришедших на выступление рок-группы «Пикник». Затем боевики подожгли здание и скрылись. Жертвами стали 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

*Внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов.