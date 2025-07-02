Искали 30 лет: в Москве силовики задержали убийцу актера Олега Косовненко
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В Москве силовики провели задержание предполагаемого убийцы, который около 30 лет назад застрелил известного театрального актера Олега Косовненко. Артист погиб 11 сентября 1993 года, сообщает SHOT.
Косовненко застрелили, его труп обнаружили во дворе дома на улице Щукинской в Москве. Артиста убили за несколько суток до премьеры спектакля.
Через некоторое время на улице Авиационной нашли тело девушки, которая ранее встречалась с актером. На шее у нее обнаружили ножевые ранения.
Предполагаемого убийцу Косовненко силовики задержали несколько суток назад. Им оказался житель Московской области Игорь Л. Мужчина уже был судим: в 2009 году он попал в исправительную колонию по статье «Разбой».
В данный момент Игорь находится под стражей. Расследование дела проводит московский СК.