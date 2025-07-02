Искали 30 лет: в Москве силовики задержали убийцу актера Олега Косовненко

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в расправе над актером Косовненко

В Москве силовики провели задержание предполагаемого убийцы, который около 30 лет назад застрелил известного театрального актера Олега Косовненко. Артист погиб 11 сентября 1993 года, сообщает SHOT .

Косовненко застрелили, его труп обнаружили во дворе дома на улице Щукинской в Москве. Артиста убили за несколько суток до премьеры спектакля.

Через некоторое время на улице Авиационной нашли тело девушки, которая ранее встречалась с актером. На шее у нее обнаружили ножевые ранения.

Предполагаемого убийцу Косовненко силовики задержали несколько суток назад. Им оказался житель Московской области Игорь Л. Мужчина уже был судим: в 2009 году он попал в исправительную колонию по статье «Разбой».

В данный момент Игорь находится под стражей. Расследование дела проводит московский СК.