Иранцы поймали несколько автомобилей с израильскими беспилотниками

Несколько машин, которые перевозили израильские беспилотники, были задержаны на территории Ирана, сообщает РИА Новости .

13 июня 12-й канал телевидения Израиля рассказал, что «Моссад» создал в Иране базу взрывных БПЛА. Эти дроны были использованы с началом войны в регионе.

Как пишет агентство Nour News, несколько принадлежавших шпионам «Моссада» машин, который перевозили дроны-камикадзе, задержаны. Но не уточнено, когда именно их выявили.

Израиль начал операцию против Ирана ночью 13 июня. В ответ Иран также нанес удары ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обоих сторон.