Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля
Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское госагентство IRNA.
«Израильское министерство обороны стало целью второй раз», — говорится в сообщении.
В качестве приоритетных целей для предстоящего удара Ирана по Израилю в ответ на ночную атаку выбраны разведывательные и военные штаб-квартиры в Тель-Авиве, а также военно-морская база в Хайфе.
Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.
Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.