Иран запустил новую волну ракет по Израилю

Иран снова запустил ракеты в сторону Израиля. Снова работают системы ПВО, сообщает SHOT .

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — заявила ЦАХАЛ.

Населению страны предписано укрыться в убежищах.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.