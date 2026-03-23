Иран сообщил о ракетном залпе в направлении Израиля
Иранские вооруженные силы осуществили новый ракетный запуск в сторону Израиля, сообщает ТАСС.
По данным СМИ, основной удар приходится на северную часть еврейского государства.
Информации о типах использованных ракет пока нет.
Ранее Иран ответил на поставленный американским президентом Дональдом Трампом 48-часовой ультиматум. В заявлении говорится, что если США атакуют иранскую топливную или энергетическую инфраструктуру, то Тереган в ответ ударит по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре.
