Иран сообщил о ракетном залпе в направлении Израиля

По данным СМИ, основной удар приходится на северную часть еврейского государства.

Информации о типах использованных ракет пока нет.

Ранее Иран ответил на поставленный американским президентом Дональдом Трампом 48-часовой ультиматум. В заявлении говорится, что если США атакуют иранскую топливную или энергетическую инфраструктуру, то Тереган в ответ ударит по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре.

