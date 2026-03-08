Иран нарастит интенсивность атак в ходе конфликта с США и Израилем

Иранские военные планируют усилить мощь своих операций в противостоянии с США и Израилем. Достичь этого предполагается за счет более активного задействования ракетных комплексов и беспилотной авиации, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars.

Предварительно известно, что командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) намерено повысить активность операций с применением дронов на 20%, а использование тяжелых стратегических ракет — в два раза. Данная мера представлена как ответ на «варварские действия» администрации президента США Дональда Трампа. К реализации этих планов вооруженные силы приступят в ночные и вечерние часы.

Ранее, комментируя продолжающиеся атаки на американские и израильские объекты, представители КСИР уже заявляли о готовности увеличить масштаб и интенсивность действий иранской армии в ближайшее время, однако тогда детали не раскрывались.

Напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после того, как 28 февраля силы США и Израиля нанесли серию ударов по целям на территории Ирана, включая его столицу Тегеран. В результате атак зафиксированы как разрушения, так и жертвы среди гражданского населения.

Иран, в свою очередь, проводит ответные операции, нацеленные на израильскую территорию и американские военные базы в регионе Ближнего Востока.

