Инсценировавшая похищение школьница из Ачинска выполняла указания мошенников

Пропавшая в Ачинске 15-летняя девочка Дарья В. выполняла указания телефонных мошенников, инсценировав свое похищение, сообщает РИА Новости .

«Она следовала указаниям мошенников, они ее вели, говорили, куда ехать, записывать видео, что говорить», — заявили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Школьница следовала по указаниям неизвестных и не понимала, что инсценировала свое похищение.

Ранее Дашу, пропавшую накануне вечером в красноярском Ачинске, нашли в арендованной квартире в Назарове в 35 км от родного города. С девочкой все в порядке, ее здоровью ничего не угрожает.

До этого неизвестные связывались с родителями школьницы и требовали за нее выкуп в 500 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело.