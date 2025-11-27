Инсценировали нападение тигра: над стадом баранов жестко расправились в Приморье

Мужчина из Надеждинского района Приморского края рассказал полиции, что в загон для баранов, находящийся рядом с Виневитиным и Нежиным, попал хищник. Предположительно, это мог быть тигр.

Из-за нападения были убиты 37 баранов. В местном Минприроды РЕН ТВ рассказали, что расправа могла быть инсценировкой. Предположительно, животных убил не тигр.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции. Им помогают работники охотнадзора.

