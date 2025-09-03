сегодня в 14:03

Иностранец получил свыше 12 лет тюрьмы за растление 11-летней девочки в Кстове

Пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области сообщила о признании гражданина другого государства виновным в растлении 11-летней девочки в Кстове, пишет ИА «Время Н» .

Согласно материалам дела, все произошло в мае на территории гаражного массива недалеко от парка «Юбилейный», где молодой человек совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ранее он установил контакт с девочкой через социальную сеть и договорился о встрече.

Суд вынес приговор, согласно которому иностранный гражданин проведет 12 лет и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима.