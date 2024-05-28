«Ингосстрах» еще не принял решение по зданию «Крокуса»

В пресс-службе компании «Ингосстрах» отметили, что решение о страховом случае из-за ущерба зданию КЦ «Крокус Сити Холл» еще не приняли, расследование по делу продолжают, сообщает РИА Новости.

В конце марта сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов рассказал, что страховка покроет только несколько процентов от суммы ущерба концертному залу.

На данный момент в «Ингосстрах» не поступило новых заявлений от пострадавших при теракте. Решение о страховом случае в отношении здания примут после того, как получат все документы от государственных органов. Компания будет действовать по условиям договора страхования и законодательства России.

22 марта вооруженные боевики ворвались в «Крокус» в Красногорске и начали расстреливать людей. В этот вечер в концертном зале должна была выступить группа «Пикник». После расстрела террористы подожгли помещение и скрылись. Вскоре подозреваемых задержали.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли не менее 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.