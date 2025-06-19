«Им все равно:» дети соорудили алтарь со сгнившими трупами собак в Благовещенске

Дети в Благовещенске нашли мертвых собак и устроили с ними алтарь

В заброшенном здании в Благовещенске дети устроили алтарь с мертвыми собаками, сообщает Amur Mash .

Школьники сделали алтарь недалеко от пересечения Магистральной и Новотроицкого шоссе. Они нашли мертвых собак в разной стадии разложения на территории заброшки, после чего собрали вместе их в одну кучу.

При этом подростки говорят, хотели просто пошутить ради страшных фотографий и хайпа. Они уже записали видео с извинениями.

Ранее подросток-мотоциклист намеренно переехал 11-месячного щенка в Воронежской области. После этого он показал средний палец хозяйке собаки и скрылся.