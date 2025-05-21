«Их забыли на остановке»: появилась новая версия по «беглым» зэкам в Химках

Mash: «беглых» заключенных в Химках могли забыть на остановке и уехать без них

Двое заключенных не совершали побег из автобуса в Химках, подтвердили во ФСИН. Предположительно, мужчин просто забыли забрать с места остановки, когда они ходили в магазин, и уехали без них, сообщает Mash .

По данным канала, автобус с заключенными ехал из Твери в Москву и сделал остановку в подмосковных Химках. Пассажиры вышли покурить, а некоторые из них решили зайти в магазин.

Вероятно, пока двое осужденных совершали покупки, автобус с их товарищами уехал. Предположительно, отсутствие двух людей заметили только спустя время.

После выхода из магазина двое мужчин увидели, что их автобус пропал. Утверждается, что, оставшись одни, заключенные никуда не сбегали и оставались на месте, где в последний раз стоял их транспорт.

Baza сообщала, что заключенных, которых не досчитались после остановки в Химках, везли в пункт отбора на военную службу. По данным канала, осужденные подписали контракт с Минобороны и будут воевать на СВО.