Иглу-убийца и антисанитария: москвичка неудачно отпраздновала день рождения

Москвичка чуть не получила травму головы во время дня рождения в иглу

Жительница Москвы доверилась модным веяниям и решила отметить день рождения в иглу — купольные беседки на крыше зданий, по форме напоминающие жилище эскимосов. Однако праздник был испорчен с первых минут антисанитарией, вонью, а затем на именинницу и вовсе упала огромная стеклянная дверь.

Беседку девушка забронировала заранее. Первое, что не понравилось сразу — внутри ужасно воняло потом. В том числе виновницу торжества дезинформировали — ей обещали помочь с сервировкой стола и подогревом еды, но ничего этого не было сделано. При этом она заказала VIP-пакет.

«Было очень грязно. Мы просили уборщицу убраться, она сделала это очень поверхностно. Мы попросили сделать это еще раз. Это день рождения! В это купольной беседке была дверь, когда я открывала ее моей гостье, эта дверь упала на меня», — с ужасом вспоминает именинница.

Конструкция была очень тяжелая, с железным окаймлением. Все это прилетело девушке прямо по голове. На этом история не закончилась. Гостей переселили в другую беседку, которая была в два раза меньше, и добавили еще один час пребывания.

«Я оставила большой отзыв, где попросила связаться со мной. Очень вежливо. За это я не получила никакой компенсации, передо мной никто не извинился, со мной никто не связался», — рассказала девушка.

Пользователи Сети поддержали блогера. В том числе они рассказали, что в заведении еще и ужасные туалеты. Многих возмутил тот факт, что с клиентом не связались даже после оставленного отзыва.

