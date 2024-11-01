Игла 7 см в пенисе: любопытный школьник устроил опыты в Подмосковье

В Подмосковье 11-летний мальчик обратился в больницу после того, как засунул в свой мочеиспускательный канал иголку длиной 7 сантиметров. По словам подростка, он просто игрался, сообщает Baza .

После того, как иголка попала в пенис мальчика, он вместе с родителями пришел в Московский областной центр охраны материнства и детства. Ребенок жаловался, что ему больно мочиться.

После рентгена выяснилось, что в мочеиспускательном канале пациента находится длинная игла. Инородный предмет смогли удалить без операций и разрезов — для этого медики использовали метод цистоскопии. Врачи вооружились мини-камерой и особыми миниатюрными шприцами, после чего смогли достать иглу из полового органа школьника.

Ребенка уже выписали. Медики на этот счет отметили, что во время пубертата дети могут проявлять возросший интерес к изменениям собственного тела.