Хулиган слепил лазером пилотов самолета, заходящего на посадку в Пулково
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Неизвестный специально слепил зеленым лазером пилотов самолета, следовавшего из Шереметьево в Пулково, сообщает MK.Ru.
Инцидент произошел вечером 26 августа. В этот момент воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Россия», осуществляло заход на посадку в районе Шушар.
Неизвестный злоумышленник попытался ослепить пилотов, направив на самолет луч зеленого лазера. Однако его действия не увенчались успехом, и в итоге это не оказало негативного воздействия на безопасность полета.
Ранее в тот же день экипаж самолета авиакомпании «Победа», выполняющего рейс из Москвы в Волгоград, зафиксировал в небе неопознанный летающий объект. Для предотвращения потенциального столкновения с ним, воздушному судну пришлось изменить направление полета.