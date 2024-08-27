Хулиган слепил лазером пилотов самолета, заходящего на посадку в Пулково

Инцидент произошел вечером 26 августа. В этот момент воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Россия», осуществляло заход на посадку в районе Шушар.

Неизвестный злоумышленник попытался ослепить пилотов, направив на самолет луч зеленого лазера. Однако его действия не увенчались успехом, и в итоге это не оказало негативного воздействия на безопасность полета.

Ранее в тот же день экипаж самолета авиакомпании «Победа», выполняющего рейс из Москвы в Волгоград, зафиксировал в небе неопознанный летающий объект. Для предотвращения потенциального столкновения с ним, воздушному судну пришлось изменить направление полета.