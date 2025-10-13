Хозяин торговой палатки в Королеве избил школьников за замечание о гнилых овощах

В Королеве школьники указали хозяину торговой палатки на наличие в продаже гнилых овощей, а мужчина взбесился и избил их. Кадры инцидента попали в Сеть, сообщает Baza .

Подростки помогали общественнице Галине Жуковой проводить рейд по нелегальному рынку. В какой-то момент они заметили, что на прилавке одной из торговых палаток лежат гнилые продукты.

По словам Жуковой, после этого владелец точки начал оскорблять, а затем и вовсе напал на школьников. На опубликованных кадрах видно, как мужчина гоняется за парнями и бьет их.

Предварительно, один из пострадавших несовершеннолетних получил ушибы спины, гематому в паху и синяк под глазом. На хозяина палатки составили административный протокол о хулиганстве. Ему назначили штраф в размере 500 рублей.

Ранее москвич накричал матом на полицейских, помешавших ему справлять нужду на улице. Он пояснил, что позволил себе нецензурную брань, так как был пьян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.