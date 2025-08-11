Хозяин пытается поймать огромного быка, бегающего по улицам Люберец

сегодня в 11:19

В центре подмосковных Люберец развернулась настоящая спецоперация по поимке огромного быка. Хозяин вместе со специалистами пытается усмирить и забрать животное, сообщает РИА Новости .

В экстренных службах отметили, что на помощь хозяину прибыли специально обученные люди. Пока поймать животное не удалось.

Огромный бесхозный бык серьезно напугал жителей Люберец. Он носился по асфальту и траве на улице Побратимов.

На шее у быка висит оторванная веревка — животное сбежало от хозяина.