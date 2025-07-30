Хотели посмотреть на китов: землетрясение застало туристов на Камчатке врасплох

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Туристы на Камчатке хотели увидеть китов, но столкнулись с землетрясением

Туристы на Камчатке планировали увидеть китов, но столкнулись с землетрясением. Катаклизм застал людей врасплох, сообщают « Осторожно, новости ».

На опубликованной записи показано, что с горы начали сыпаться груды камней.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что из-за цунами частично затопило порт Северо-Курильска в Сахалинской области и территорию рыбопромышленного предприятия. Жителей эвакуировали.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что магнитуда была 8,8. Землетрясение стало сильнейшим за инструментальный период наблюдений.

Землетрясение на Камчатке произошло ночью 30 июля. Оно вызвало цунами. Сотрудники городских служб ликвидируют последствия.