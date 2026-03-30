Хотел помочь больному деду: автомеханик из Краснодара продал Mercedes клиента

Автомеханик из Сочи может получить срок за продажу Mercedes клиента

Автомеханику из Сочи грозит до 10 лет тюрьмы за продажу Mercedes клиента. Он хотел достать деньги, чтобы оплатить операцию больному раком дедушке, сообщает Mash .

Семья из Краснодарского края передала свой Mercedes GL-250 автомеханику на предпродажную подготовку. Она планировала выручить за авто 2,5 млн рублей. В механике семья не сомневалась, так как он обслуживал машину почти год.

Однако в моменте специалист начал тянуть со сроками сдачи автомобиля. Когда владельцы проверили, что с машиной, выяснилось, что механик заложил Mercedes знакомому за 1 млн рублей.

Тот перепродал ее, подделав документы. Так семья лишилась своего автомобиля.

Автовладельцы обратились в полицию. На допросе механик признался, что ему срочно нужны были деньги, чтобы оплатить операцию онкобольному дедушке. Дело направили в прокуратуру.

