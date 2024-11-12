Хотел легких денег: курьер пытался сжечь авиатехнику на заводе ВПК в Петербурге

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Курьера в Петербурге задержали за попытку сжечь авиатехнику по заданию Украины

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнего парня, которого силовики заподозрили в попытке поджечь авиационную технику по заданию Украины. Сделать это бывший курьер должен был на одном из городских предприятий ВПК, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Задержанному 20 лет. Ранее он работал доставщиком в одном из петербургских магазинов.

Источник в рядах силовиков заявил журналистам, что молодой человек решился на поджог авиатехники из-за жажды легких денег. Петербуржец сам связался с украинскими спецслужбистами, после чего ему предложили совершить диверсию за вознаграждение.

«В итоге ему дали задание поджечь авиатехнику, юноша же пытался привлечь двух местных жителей к исполнению этой диверсии», — сказал собеседник издания.

Молодой человек задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 281 (диверсия) и части 281.1 (склонение к диверсии) УК РФ.