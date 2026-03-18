В Ижевске педофил пристал к подростку на улице и пытался заманить мальчика к себе домой. Однако школьник-дзюдоист оказался не из робкого десятка. Он завел мужчину за дом, свернул ему руку и ударил в челюсть.

Историю о своем сыне в социальных сетях рассказала Евгения. Она сняла мальчика и его друга на видео, они поведали, как удалось разобраться с преступником. На улице к парню пристал мужчина, он предложил ему заработать денег. Для этого нужно было отправиться к нему домой.

«Если ты меня поласкаешь, я тебе денег дам», – заявил незнакомец.

По словам детей, педофил мог перепутать подростка с девочкой, потому что тот носит длинные волосы. Оказалось, что школьник занимается дзюдо. Находчивый мальчик предложил мужчине пройти за дом, где свернул ему руку, ударил в челюсть, а затем побежал к другу и рассказал о произошедшем.

«Смогут его найти, я не знаю, тогда я ему еще что-нибудь сделаю. Вторую руку сверну. Без руки будет. Пожалуйста, будьте аккуратны. Попросите маму купить „перцовку“, если вы умеете ей пользоваться», — высказался подросток.

Самым лучшим вариантом защиты он назвал перемещение по улице компаниями, а не в одиночку. Парень также посоветовал молодым людям заниматься дзюдо. Если бы он не обладал подобными навыками, то мужчина ушел бы безнаказанным.

В комментариях подписчики похвалили мальчика за смелость, но были и те, кто назвал поступок ребенка безрассудным, ведь в руках педофила мог оказаться нож. В этом случае навыки дзюдо не помогли бы школьнику. Комментаторы считают, что нужно было сразу вызывать наряд полиции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.