Хирурги 5 часов оперировали поврежденный глаз избитому в Крыму боксеру Двали

Расходы на операцию и восстановление чемпиона России и Европы по боксу взяла на себя клиника. Сложнейшая операция прошла успешно, спортсмен находится в реанимации.

В ближайшее время пострадавший боксер продолжит лечение.

28 июля Дмитрий Двали возвращался в отель с пробежки и увидел, как толпа избивает подростка. Спортсмен вступился за него, но его избили, в результате чего боксер лишился глаза. СК возбудил уголовное дело. Силовики задержали и арестовали 9 подозреваемых по делу о покушении на убийство.