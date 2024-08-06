Хирурги 5 часов оперировали поврежденный глаз избитому в Крыму боксеру Двали
SHOT: операция на выбитом глазу боксера Двали продолжалась почти 5 часов
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Хирурги Московского НИИ глазных болезней имени Краснова почти 5 часов оперировали поврежденный в массовой драке глаз боксера Дмитрия Двали, сообщает SHOT.
Расходы на операцию и восстановление чемпиона России и Европы по боксу взяла на себя клиника. Сложнейшая операция прошла успешно, спортсмен находится в реанимации.
В ближайшее время пострадавший боксер продолжит лечение.
28 июля Дмитрий Двали возвращался в отель с пробежки и увидел, как толпа избивает подростка. Спортсмен вступился за него, но его избили, в результате чего боксер лишился глаза. СК возбудил уголовное дело. Силовики задержали и арестовали 9 подозреваемых по делу о покушении на убийство.