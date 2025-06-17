Хирург из Владивостока провел фантомные операции на 5,7 млн рублей

Во Владивостоке 42-летний хирург Сергей Глущак придумал незаконный способ, как зарабатывать на пациентах, и начал проводить фантомные операции за внушительные суммы. В общей сложности он обманул 34 пациента, заработав на них 5,7 млн рублей, сообщает Baza .

Начиная с 2015 года мужчина, занимая должность врача травматолога-ортопеда, убеждал пациентов в том, что им нужна операция на суставах. Дальше он вводил людям наркоз, немного обрабатывал ткани так, чтобы внешне было видно, что какие-то манипуляции проведены, и после того, как человек приходил в себя, брал оплату за фантомную операцию, которой на самом деле не было.

По этой схеме он обманул 34 человека, при этом части из них действительно нужно было оперативное вмешательство. Он просил пациентов часть денег проводить официально через кассу медучреждения, а часть — отдавать лично ему, так они и поступали. Сумма ущерба составила 5,7 млн рублей.

Летом 2024 года Глущака осудили, но прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. В итоге суд встал на сторону обвинения и ужесточил наказание, приговорив его к восьми годам лишения свободы, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.