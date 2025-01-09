Хинштейн: ЧП на курской птицефабрике случилось не из-за украинских дронов

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Хинштейн не подтвердил атаку украинских БПЛА на птицефабрику в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале не подтвердил атаку украинских БПЛА на местную птицефабрику АО «Куриное царство». По его словам, на объекте произошел пожар, который, предварительно, могло вызвать возгорание электропроводки.

В результате ЧП на предприятии по изготовлению мяса птицы пострадал 40-летний сотрудник. Работника экстренно госпитализировали с ожогами рук.

«Распространенная рядом ТГ-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ, пока подтверждения не находит», — написал Хинштейн.

По предварительным сведениям, наиболее вероятная версия пожара на птицефабрике — пожар в проводке. Ранее на предприятии уже происходили возгорания.

Окончательную причину ЧП на фабрике удастся выяснить только по результатам комиссии, добавил врио главы региона.

Сотрудников предприятия удалось оперативно эвакуировать после возникновения пожара. Сотрудники МЧС успешно противодействуют возгоранию, отметил Хинштейн.

Ранее Mash утверждал, что курский завод «Куриное царство» группы «Черкизово» атаковали украинские дроны.