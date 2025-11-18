Химожог желудка: суперострые чипсы отправили боксера из Ярославля в реанимацию

22-летний житель Ярославля оказался в больнице с химическим ожогом желудка после того, как съел пачку суперострых чипсов с перцем, сообщает Mash .

Боксер Владислав попробовал чипсы марки Grizzon. Однако ему тут же стало плохо: у спортсмена заболело горло, опухла шея. При этом сразу он в больницу не обратился.

Спустя два дня он практически перестал видеть. Добавились проблемы с дыханием. Только тогда боксер обратился за помощью.

Оказалось, что после чипсов с перцем парень получил химический ожог гортани, желудка и пищевода. Кроме того, у Владислава начался гемолиз — разрушение эритроцитов. Ему поставили капельницы и уколы, спустя несколько дней боксер пошел на поправку.

По данным медиков, опасное состояние вызвала кислота из съеденных острых чипсов.

