Хакеры «положили» сайт: взломана система авиакомпании «КрасАвиа»

Масштабной хакерской атаке подверглась система авиакомпании «КрасАвиа». Полностью «лежит» не только сайт, но и связь между административными отделами офиса, сообщает Baza .

18 сентября сайт компании перестал открываться, а на главной странице появилось странное изображение. В пресс-службе «КрасАвиа» сообщили о сбое в работе сервисов и систем.

На данный момент для пользователей остаются недоступными покупка билетов, онлайн-регистрация. Проблемы возникли и у сотрудников. У них нет связи друг с другом, не работают личные кабинеты.

В «КрасАвиа» отметили, что специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной работы сервисов. Перевозчик обещал, что рейсы будут выполнены по расписанию.

