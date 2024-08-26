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Губернатор Саратовской области показал последствия удара БПЛА по дому в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале показал последствия удара БПЛА по многоэтажному дому на улице Пушкина в Энгельсе.

На месте ЧП работают экстренные службы. Спасатели эвакуировали всех жильцов поврежденного дома на время обследования здания. Бусаргин отметил, что им будет предоставлена вся необходимая помощь.

В постоянном режиме на месте ЧП будут дежурить представители местной администрации. Все вопросы решаются оперативно. При необходимости жильцам пострадавшего дома предоставят временное размещение.

Кроме того, выбитые стекла попали на автомобили, расположенные на парковке около здания. Степень их повреждения оценят. Хозяевам пострадавших авто выплатят компенсацию.

Губернатор уточнил, что пострадавших в результате удара БПЛА по Энгельсу нет.

Средства ПВО утром в понедельник сбили украинские беспилотники в Саратовской области. Обломки дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.