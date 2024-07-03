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Губернатор: четыре украинских беспилотника поразили над Брянской областью

Четыре дрона ВСУ сбили над Брянской областью, пострадавших и разрушений не зафиксировали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

По словам губернатора, два БПЛА уничтожили над территорией Карачевского района, а по одному беспилотнику- над территориями Трубчевского и Комаричского районов.

Богомаз уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Он поблагодарил их за работу.

Над территорией трех регионов России ночью 2 июля ликвидировали 11 украинских беспилотников.