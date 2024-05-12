Губернатор Артамонов: ВСУ попытались атаковать инфраструктуру промзоны Липецка

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале отметил, что рано утром 12 мая ВСУ предприняли попытку атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка. Угрозу нейтрализовали.

Жертв в ходе происшествие нет. На месте падения дрона находятся спецслужбы.

По словам Артамонова, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. Они обеспечивают безопасность.

Ранее средства ПВО уничтожили две ракеты «Точка У» над Белгородской областью.