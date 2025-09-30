«Губа лопнула»: на Урале мать обвинила воспитательницу в избиении 5-летней дочери

В Свердловской области женщина обвинила воспитательницу детского сада в избиении ее пятилетней дочери. Педагог написала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел 29 сентября в детском саду № 35 в Асбесте. По словам мамы пострадавшей девочки Анны, в этот день в учреждении проводили санитарную обработку. Она пришла забирать дочерей и детсада и услышала, как Марьяну избивают.

«Я спускаюсь и слышу истерику своей дочери за двумя дверьми. Это слышал весь садик! Я заглянула в группу, там стояла одна из воспитательниц. Я спросила у нее: „Это Марьяна у меня так кричит?“. Она ничего не ответила и вышла с наглым видом», — рассказала Анна.

Она рассказала, что подошла к санузлу и отчетливо услышала через закрытую дверь три шлепка и плач Марьяны. Затем Анна зашла и увидела, как на полу сидит воспитательница и удерживает девочку. При этом у Марьяны багряно-красное лицо, лопнула губа и идет кровь.

Анна добавила, что воспитательница была напугана, так как не ожидала увидеть мать девочки. После этого мама вывела ребенка из группы и пошла к заведующей детским садом, но ее на месте не оказалось. Позднее следы побоев нашли и на теле девочки. Анна отвезла дочь в больницу, чтобы снять побои.

Как отметили в муниципальном управлении образования, воспитательница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Сама педагог отказалась прокомментировать инцидент.

