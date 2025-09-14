сегодня в 16:16

Грузовой автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве

В Северо-Западном тоннеле в столице произошел пожар, там загорелся грузовой автомобиль. На месте ЧП работают оперативные службы, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших еще уточняются.

Движение транспорта в тоннеле было перекрыто, но вскоре его восстановили.

Как пишет «МК: срочные новости», из-за перекрытия образовалась пробка. Водитель загоревшейся «Газели» с места происшествия сбежал.