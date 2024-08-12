Грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 105-го километра МКАД
На МКАД горит грузовой автомобиль. Движение ограничено, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Инцидент произошел на внутренней стороне 105-го километра МКАД. На место происшествия отправили оперативные службы города. Пока информации о причинах возникновения пожара нет. Данные о пострадавших уточняются.
Движение в месте, где случилось дорожно-транспортное происшествие, частично ограничено. Две полосы из пяти перекрыты.
Ранее на 38 километре внешней стороны МКАД столкнулись машина и мотоцикл. В аварии погибла 21-летняя девушка.