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Грузовик загорелся посреди трассы на МКАД

Автомобиль загорелся посреди дороги на МКАД. Пожар произошел в московском районе Капотня, сообщает «МК: срочные новости» .

Очевидцы успели запечатлеть возгорание на видео. По предварительным данным, огнем охвачена грузовая машина.

Информации о наличии пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Утром 28 мая массовая авария произошла на Дмитровском шоссе в Москве. На дороге столкнулись четыре машины, о пострадавших не сообщалось.

Ранее очевидцы показали кадры пожара, вспыхнувшего в подмосковном Чехове из-за атаки БПЛА. В результате налета дронов дома некоторых местных жителей получили сильные повреждения.