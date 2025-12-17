Грузовик сбил пьяного бомжа на шоссе в Москве
Нетрезвый бездомный мужчина вышел на шоссе и попал под грузовик в Москве
Нетрезвый мужчина без определенного места жительства на костылях стоял на дороге на пересечении Каширского шоссе и ЮВХ в Москве. Его сбил грузовик, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».
ДТП случилось примерно в 03:00 15 декабря. Известно о нем стало сегодня.
Мимо проезжала машина скорой помощи. Бездомного быстро забрали. Неизвестно, удалось ли спасти ему жизнь.
На опубликованной записи переломанный бездомный лежит на проезжей части. Рядом с ним небольшая лужа крови. Мужчина тихо стонет от боли.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.