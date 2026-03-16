Грузовик сбил 12-летнюю девочку на тротуаре в Москве

Прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль дело о ДТП с тяжелыми травмами, которые получила 12-летняя девочка. Предварительно известно, что грузовик наехал на школьницу, когда та находилась на тротуаре, сообщила столичная прокуратура .

Предварительно известно, что авария произошла на улице Полбина. Водитель не справился с управлением и наехал на ребенка, который стоял на тротуаре.

В итоге несовершеннолетнюю доставили в одну из больниц в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье юной пациентки.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка, она находится на прокурорском контроле. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в стране законодательства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.