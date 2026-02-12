Грузовик перевернулся на проспекте Генерала Дорохова в Москве
На проспекте Генерала Дорохова рядом с домом 138а по улице Лобачевского в Москве перевернулся грузовик. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства опрокидывания выясняются.
Информацию о количестве пострадавших уточняют. Движение рядом с местом аварии затруднено. Водителям рекомендуют объезжать место происшествия.
Ранее в подмосковном Солнечногорске Lada врезалась в грузовой автомобиль Scania. Погиб двухлетний мальчик.
