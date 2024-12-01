Грузинские полицейские применили водометы против участников протестов

По данным агентства, спецтехнику применили для оттеснения протестующих от здания парламента страны.

Ранее неизвестные подожгли фейерверками и петардами первый этаж здания грузинского заксобрания. Пожар потушили.

Массовые беспорядки в Тбилиси проходят третий день на фоне решения властей приостановить обсуждение вопроса вхождения страны в Евросоюз до 2028 года.