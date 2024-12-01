Грузинские полицейские применили водометы против участников протестов
Толпу манифестантов в Тбилиси разгоняли водометами
Толпу участников беспорядков в Тбилиси полицейские разгоняли водометами, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, спецтехнику применили для оттеснения протестующих от здания парламента страны.
Ранее неизвестные подожгли фейерверками и петардами первый этаж здания грузинского заксобрания. Пожар потушили.
Массовые беспорядки в Тбилиси проходят третий день на фоне решения властей приостановить обсуждение вопроса вхождения страны в Евросоюз до 2028 года.