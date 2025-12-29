Грузчики разбили коробки с элитным алкоголем перед Новым годом в Москве

В Сети появилось видео, как двое грузчиков разгружали фуру с элитным алкоголем и в итоге уронили несколько коробок со специального лифта. Один из мужчин едва не оказался придавленным коробками, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?» .

На опубликованных кадрах видно, как один из грузчиков аккуратно выкатывает из кузова автомобиля на специальный лифт платформенную тележку, груженную коробками с элитным алкоголем в шесть рядов. Мужчина не успел надежно установить тележку, как его коллега в это же время начал опускать лифтовую платформу к земле.

Из-за движения лифтовой платформы конструкция из коробок пошатнулась и начала заваливаться на бок. Оба мужчины попытались задержать коробки, но их силы не хватило. Конструкция обрушилась вниз с лифта, едва не придавив одного из грузчиков.

После падения на асфальт несколько бутылок разбилось. На кадрах видно, что возле грузовика образовалась алкогольная лужа, а рядом с ней стояли растерянные мужчины, которые не понимали, что теперь делать.

На момент публикации заметки неизвестно, при поставке в какой магазин разбились коробки с дорогостоящим алкоголем.

