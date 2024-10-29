Группу самокатчиков-граффитистов ищут за разрисованный пункт ДПС в Москве

В столице пара граффитистов на одном самокате подъехала к пункту ДПС и разрисовала его. Их разыскивают правоохранители, сообщает Mash .

Происшествие попало на камеру. Группа самокатчиков-граффитистов в составе двух человек краской разрисовала столичный пункт ДПС на площади Тверская Застава. Подъехали они к нему, будучи на одном самокате.

Разрисовав пункт ДПС, вандалы оценили свое творчество и направились в другое место, которое также разрисовали.

Сейчас самокатчиков ищут по статье о вандализме. Их личности устанавливаются. Кроме того, идет оценка ущерба от действий вандалов. Они должны будут его компенсировать.

Ранее вандал разбил стену Кремля молотком. Он также облил краской ГИМ в центре Москвы.