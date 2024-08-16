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За неделю ВС РФ уничтожили до 2 765 военнослужащих ВСУ на курском направлении

За неделю бойцы группировки войск «Север» уничтожили до 2 765 украинских военнослужащих, участвовавших в нападении на Курскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выявлены и уничтожены скопления живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Пресечены попытки подхода резервов противника.

Противник лишился 117 автомобилей, 221 боевой бронированной машины, в числе которых 13 боевых машин пехоты Bradley и восемь бронетранспортеров Stryker производства США, и 33 танков.

Также бойцы группировки войск «Север» уничтожили семь пусковых установок РСЗО и 34 орудия полевой артиллерии противника. Ликвидированы три самоходные огневые установки ЗРК Patriot производства США и «Бук-М1», а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Удары по противнику нанесли российская армейская авиация, огонь артиллерии и БПЛА.

Кроме того, российская армия нанесла поражение живой силе и технике ВСУ на волчанском и липцовском направлениях. Также отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.