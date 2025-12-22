сегодня в 14:19

Грунт провалился на улице Рождественская в Некрасовке

Из-за провала грунта на улице Рождественская рядом с домом 21 в столичной Некрасовке движение транспорта временно проходит по одной полосе. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГАИ.

Движение транспорта проходит по одной полосе на участке от улицы Покровская до проспекта Защитников Москвы.

На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ и службы города. Водителям рекомендуют объезжать местность.

