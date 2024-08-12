Гросси прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ назвал безрассудным удар ВСУ по Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал «безрассудным» удар ВСУ по Запорожской АЭС, пишет газета «Известия».
«Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риски ядерной аварии», — заявил глава организации.
Гросси добавил, что миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье запросила немедленный доступ к поврежденной градирне для оценки ущерба.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер после пожара на Запорожской АЭС призвал к деэскалации и переговорам.
ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС двумя беспилотниками вечером в воскресенье.
Вспыхнувший в системе охлаждения станции пожар удалось погасить.
По данным местных властей, угрозы населению нет.