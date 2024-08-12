Гросси прокомментировал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

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«Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риски ядерной аварии», — заявил глава организации.

Гросси добавил, что миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье запросила немедленный доступ к поврежденной градирне для оценки ущерба.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер после пожара на Запорожской АЭС призвал к деэскалации и переговорам.

ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС двумя беспилотниками вечером в воскресенье.

Вспыхнувший в системе охлаждения станции пожар удалось погасить.

По данным местных властей, угрозы населению нет.