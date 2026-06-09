Грязевой сход перекрыл дорогу на Притомском проспекте в Кемерове

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После сильного дождя пласт земли сошел на проезжую часть в Кемерове

После сильного дождя пласт земли сошел на проезжую часть Притомского проспекта в Кемерове и затруднил движение. Городские службы очистили дорогу к утру, сообщает Сiбдепо .

Очевидец рассказал в соцсетях, что на проезжую часть Кемерова-Сити после ливня сошел пласт земли. Грунт перегородил путь автомобилистам, движение на участке оказалось затруднено.

Один из водителей не успел затормозить и въехал в кучу мокрого грунта.

«Ребята, будьте аккуратны, земля на дорогу сошла, я прям в нее врубился!» — написал кемеровчанин в паблике.

Специалисты городской администрации подтвердили происшествие и направили технику на место. Дорожные рабочие трудились всю ночь с 8 на 9 июня, чтобы полностью очистить асфальт и восстановить движение к утру.

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