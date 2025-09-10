Громят машины и жгут магазины: около 200 протестующих задержали во Франции
Около 200 человек арестовали на крупных митингах во Франции
В ходе массовых протестов во Франции были задержаны около 200 человек. Волна митингов охватила всю страну, сообщает SHOT.
Организаторами массовых протестов стали радикальные экстремисты из движения Bloquons Tout. Участники акции громят полицейские машины, поджигают магазины и возводят баррикады.
Причинами недовольства протестующих стали режим жесткой экономии и политическая нестабильность после отставки премьер-министра Франсуа Байру.
В среду запланированы масштабные митинги в Париже.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон выдвинул на должность нового премьер-министра страны министра обороны Себастьена Лекорню.