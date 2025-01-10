Гражданские под угрозой: ВСУ разбросали «подлые» мины в Курской области

сегодня в 14:15

Власти предупредили жителей о минах «Лепесток» и «Колокольчик» в Курской области

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев в своем Telegram-канале заявил, что на территории местного села замечены украинские мины. Взрывные устройства разбросаны в населенном пункте Большое Солдатское.

По словам Зайцева, в селе рассеяны мины типа «Колокольчик» и «Лепесток». Взрывные устройства разбросаны на улице 8 Марта.

«Берегите себя и своих близких!» — обратился к жителям сельский глава.

«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия в виде лепестка, взрывающаяся в момент, когда нога человека наступает на малое крыло корпуса. Мина «Колокольчик» напоминает предмет в виде колокольчика.

Ранее от мины «Колокольчик» пострадал житель Шебекина Белгородской области. Приняв взрывное устройство за настоящий колокольчик, мужчина поднял его, после чего произошел взрыв. Пострадавшему посекло лицо, руку и ухо.