Гражданские под угрозой: ВСУ разбросали «подлые» мины в Курской области
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Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев в своем Telegram-канале заявил, что на территории местного села замечены украинские мины. Взрывные устройства разбросаны в населенном пункте Большое Солдатское.
По словам Зайцева, в селе рассеяны мины типа «Колокольчик» и «Лепесток». Взрывные устройства разбросаны на улице 8 Марта.
«Берегите себя и своих близких!» — обратился к жителям сельский глава.
«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия в виде лепестка, взрывающаяся в момент, когда нога человека наступает на малое крыло корпуса. Мина «Колокольчик» напоминает предмет в виде колокольчика.
Ранее от мины «Колокольчик» пострадал житель Шебекина Белгородской области. Приняв взрывное устройство за настоящий колокольчик, мужчина поднял его, после чего произошел взрыв. Пострадавшему посекло лицо, руку и ухо.