«Гражданка умерла»: москвичке в МФЦ по ошибке испортили паспорт

Живой москвичке в МФЦ поставили в паспорт штамп о смерти

В МФЦ района Щукино москвичке поставили штамп о смерти вместо того, чтобы внести в документ отметку о расторжении брака, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Женщина получила решение суда о разводе и в центре госуслуг планировала получить свидетельство о расторжении брака. Там она оставила выписку и паспорт. Обратно ей отдали документ со штампом о смерти.

«Сотрудник отнес паспорт начальнику центра госуслуг для проставления штампа о расторжении брака. Начальница проставила на первой странице паспорта штамп „Гражданка умерла“», — уточнил адвокат Сергей Поляков.

За ошибку в МФЦ извинились. Также сотрудники пообещали быстро заменить испорченный паспорт на новый.

Женщина сильно переживала из-за инцидента, потому что в этот день хотела обратиться в банк по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью (она работает пластическим хирургом). А в организации москвичке просто испортили документ, он сразу стал недействительным.

«По моему личному убеждению, чиновник уровня начальника МФЦ не вправе совершать такие „ошибки“. Несовместимы они с такой ответственной должностью», — поделилась возмущением пострадавшая.

Она также планирует обратиться с жалобой на действия сотрудника МФЦ в городское правительство.