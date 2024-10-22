«Гражданка умерла»: москвичке в МФЦ по ошибке испортили паспорт
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
В МФЦ района Щукино москвичке поставили штамп о смерти вместо того, чтобы внести в документ отметку о расторжении брака, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Женщина получила решение суда о разводе и в центре госуслуг планировала получить свидетельство о расторжении брака. Там она оставила выписку и паспорт. Обратно ей отдали документ со штампом о смерти.
«Сотрудник отнес паспорт начальнику центра госуслуг для проставления штампа о расторжении брака. Начальница проставила на первой странице паспорта штамп „Гражданка умерла“», — уточнил адвокат Сергей Поляков.
За ошибку в МФЦ извинились. Также сотрудники пообещали быстро заменить испорченный паспорт на новый.
Женщина сильно переживала из-за инцидента, потому что в этот день хотела обратиться в банк по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью (она работает пластическим хирургом). А в организации москвичке просто испортили документ, он сразу стал недействительным.
«По моему личному убеждению, чиновник уровня начальника МФЦ не вправе совершать такие „ошибки“. Несовместимы они с такой ответственной должностью», — поделилась возмущением пострадавшая.
Она также планирует обратиться с жалобой на действия сотрудника МФЦ в городское правительство.